Названа самая малонаселенная страна, вышедшая на чемпионат мира

Сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира‑2026 по футболу и стала самой маленькой страной, когда‑либо выходившей на турнир.

© Матч ТВ

Команда, которую возглавляет бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат, сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном туре североамериканского группового турнира квалификации. Сборная Кюрасао с 12 очками заняла первое место в группе B и напрямую пробилась на ЧМ‑2026.

Кюрасао стало самой малонаселенной страной в истории, пробившейся на ЧМ. Согласно рейтингу Worldometer, численность населения государства составляет 185 487 человек, по данному показателю страна занимает 189‑е место в мире.

Ранее самой маленькой по численности населения страной была Исландия (398 266 человек), принимавшая участие в ЧМ‑2018.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.