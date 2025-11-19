Полузащитник «Балтики» охарактеризовал Талалаева тремя словами

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о главном тренере калининградского клуба Андрее Талалаеве.

— Кажется, в Калининграде ты наконец-то попал к своему тренеру. Есть такое?

— Многие так говорят — наверное, так и есть. С Андреем Викторовичем я не застопорился, а продолжил прогрессировать. Наверное, в каких-то моментах мы подходим друг другу.

— Охарактеризуй Талалаева тремя словами.

— Требовательный, целеустремлённый, уверенный, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок Мир РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.