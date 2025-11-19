Воспитанник «Зенита» рассказал, как Дзюба «поддушивал» молодых

Воспитанник и бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Балтики» Владислав Саусь рассказал об отношениях с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой, когда оба футболиста выступали за петербургский клуб.

© ФК "Балтика"

«Не «поддушивал» ли Дзюба молодого? Моментами было – и не только меня. Но так, наверное, происходит во всех командах, где опытные, взрослые футболисты могут чуть взбодрить молодых», – рассказал Саусь.

За основной состав сине-бело-голубых Саусь провел 1 матч в сезоне-2022/23 и, таким образом, стал чемпионом России. После системы «Зенита» хавбек перешел в «Балтику».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста. Контракт футболиста с калининградской командой рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,2 млн евро.

После 15 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.