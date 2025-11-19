Московский "Спартак" может пригласить хорватского специалиста на пост главного тренера.

"С Иваном Юричем связался московский "Спартак", который работает над приглашением нового тренера", - сообщил в социальной сети инсайдер Николо Скира.

В ноябре Иван Юрич был отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской "Аталанты". Ранее хорватский специалист работал в "Роме", "Саутгемптоне", "Торино", "Вероне" и "Дженоа".

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками.