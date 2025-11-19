Эксперт заявил, что Карпин никогда не был сильным тренером

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Валерия Карпина.

© Rusfootball

"Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с "Ростова", с "Армавира", где ещё он работал? В "Спартаке", да. Сбитый лётчик. Когда он был сильный? Опять ты начинаешь (обращается к Нобелю Арустамяну - прим.)", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня текущего года, а также продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".