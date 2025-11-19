Воспитанник «Зенита» поделился воспоминаниями об игре в Лиге чемпионов

Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь поделился воспоминаниями об игре в юношеской Лиге чемпионов.

— В отличие от многих ровесников, ты хотя бы юношескую Лигу чемпионов застал. Что вспоминается?

— Сама атмосфера матчей. Нам удалось сыграть с «Челси», «Ювентусом», «Мальмё», сравнить себя с ровесниками из топ-академий Европы. Когда я приехал на базу «Челси», сразу понял, почему это большой клуб. По масштабу. Только натуральных полей там больше 20! Выходишь на тренировку, смотришь вдаль — и конца им не видишь. Причём все газоны — идеального качества. Это сразу бросилось в глаза.

С «Ювентусом» мы играли на искусственном поле, поэтому удивления не было. Такого, как на базе «Челси», я пока не видел нигде, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.