Защитник "Ростова" прокомментировал слухи о возможном уходе тренера

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о возможном уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера.

"Слухи на то и слухи, они нас не особо касаются, мы занимаемся своим делом. Слава богу, мы набираем очки, где-то выигрываем, где-то нет. Но все стараются, бьются на поле. Да, может быть, у нас не такой зрелищный футбол, как раньше, но, повторюсь, главное — набирать очки", - цитирует Мелехина "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Джонатан Альба может покинуть пост главного тренера "Ростова" зимой текущего года. Напомним, что испанский специалист возглавил южан в феврале 2025 года после ухода Валерия Карпина, ранее он работал аналитиком в тренерском штабе ростовчан.

После 15 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.