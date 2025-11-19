Клуб Лиги Европы может арендовать Соболева

«Црвена Звезда» проявляет интерес к российскому нападающему «Зенита» Александру Соболеву.

© ФК "Зенит"

Белградский клуб рассматривает вариант его привлечения на правах аренды. Окончательное решение относительно инициирования официальных переговоров с «Зенитом» по вопросу возможного перехода форварда будет принято руководством «Црвены Звезды» после того, как будет определена и утверждена кандидатура нового главного тренера команды.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Согласно данным авторитетного специализированного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского форварда оценивается в 6 миллионов евро.

В нынешнем европейском футбольном сезоне «Црвена Звезда» представляет Сербию на международной арене, выступая в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.