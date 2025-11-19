"Спартак" назначил нового директора клубной академии

Московский "Спартак" объявил о назначении нового директора в клубную академию.

© Rusfootball

Пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Олега Денисова на пост директора Академии имени Фёдора Фёдоровича Черенкова.

Олег Денисов известен по игре за мини-футбольный клуб "Дина", в составе сборной России в 1999 году становился чемпионом Европы, а также 8 раз выигрывал чемпионат России.

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками.