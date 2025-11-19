Российский футболист хочет выступать за сборную Норвегии

Хайкин — о выступлении за сборную Норвегии на ЧМ‑2026: «Было бы честью»
Вратарь «Буде‑Глимт» Никита Хайкин заявил, что готов выступить за сборную Норвегии по футболу на чемпионате мира‑2026.
Ранее стало известно, что Хайкин решил отказаться от спортивного гражданства России. СМИ сообщали, что футболист хочет выступать за сборную Норвегии. Голкипер уже сдал языковые тесты и оформляет новый паспорт по ускоренной системе.
— Если национальная команда посчитает, что я могу им помочь, а я думаю, что могу, то это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав с классными игроками на каждой позиции. Это было бы честью, — цитирует Хайкина NRK.
Сборная Норвегии квалифицировалась на ЧМ впервые с 1998 года.
