Российский футболист хочет выступать за сборную Норвегии

Вратарь «Буде‑Глимт» Никита Хайкин заявил, что готов выступить за сборную Норвегии по футболу на чемпионате мира‑2026.

© ФК "Будё-Глимт"

Ранее стало известно, что Хайкин решил отказаться от спортивного гражданства России. СМИ сообщали, что футболист хочет выступать за сборную Норвегии. Голкипер уже сдал языковые тесты и оформляет новый паспорт по ускоренной системе.

— Если национальная команда посчитает, что я могу им помочь, а я думаю, что могу, то это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав с классными игроками на каждой позиции. Это было бы честью, — цитирует Хайкина NRK.

Сборная Норвегии квалифицировалась на ЧМ впервые с 1998 года.

