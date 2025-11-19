Объявлены претенденты Globe Soccer Awards на награду лучшему клуба мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х. Так, за награду поборются «Аль-Ахли», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Кристал Пэлас», «Фламенго», «Интер», «Ливерпуль», «Наполи», «Ньюкасл», «Палмейрас», «Пари Сен-Жермен», «ПСВ Эйндховен», «Пирамидс», «Спортинг» Лиссабон и «Тоттенхэм».

© Соцсети

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Напомним, в 2024 году лучшим клубом был признан мадридский «Реал».