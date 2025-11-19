Защитник "Рубина" назвал футболиста РПЛ, который мог бы заиграть в европейском чемпионате

Защитник "Рубина" Никита Лобов высказался об игре Мирлинда Даку.

"Мирлинд Даку – топовый нападающий. Я думаю, всем видно, что он очень хорошо цепляется за мячи, очень техничный и здорово ведет борьбу. Против него сложно играть. Я думаю, что он мог бы заиграть во всех топ-5 чемпионатах", - цитирует Лобова Metaratings.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 15 сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает 7 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками в своем активе.