Канчельскис назвал введение лимита на легионеров издевательством

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис признался, что понял бы введение лимита на тренеров в российском футболе. Сейчас в Мир РПЛ существует лимит на легионеров. Все клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, одновременно выпуская на поле восемь из них.

