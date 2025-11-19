Экс-игрок ЦСКА: Карпин вносил нервозность в "Динамо"

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".

"Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол. Его уход будет "в плюс" "Динамо"? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается", - цитирует Пономарева "СЭ".

Напомним, что в понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Валерий Карпин работал в столичном клубе с июня текущего года, в феврале 2025 года он покинул пост главного тренера "Ростова".

После 15 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке с 30 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.