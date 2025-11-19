Защитник «Балтики» назвал секрет Талалаева

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев назвал секрет главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

© ФК «Балтика»

«Он на все обращает внимание. Футбол состоит из большого числа компонентов. Мы отсматриваем как свои ошибки, так и хорошие моменты. В клубе хорошо понимают, что именно нужно подкорректировать», – сказал Бевеев.

«Балтика» идет на пятом месте с 28 очками и отставанием в пять очков от лидирующих ЦСКА и «Краснодара». Бело-синие – лучшие в лиге по количеству пропущенных мячей (семь всего и два с игры).

Бевеев проводит дебютный сезон в «Балтике». В текущем розыгрыше РПЛ сыграл в 14 матчах и забил один мяч. С октября вызывается Валерием Карпиным в сборную России.

После 15 туров «Балтика» набрала больше очков (28), чем за весь сезон-2023/24, когда вернулась в РПЛ впервые за 25 лет (26).