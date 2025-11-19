Защитник «Балтики» назвал секрет Талалаева

Защитник «Балтики» Бевеев назвал секрет Талалаева
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев назвал секрет главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.
«Он на все обращает внимание. Футбол состоит из большого числа компонентов. Мы отсматриваем как свои ошибки, так и хорошие моменты. В клубе хорошо понимают, что именно нужно подкорректировать», – сказал Бевеев.
«Балтика» идет на пятом месте с 28 очками и отставанием в пять очков от лидирующих ЦСКА и «Краснодара». Бело-синие – лучшие в лиге по количеству пропущенных мячей (семь всего и два с игры).
Бевеев проводит дебютный сезон в «Балтике». В текущем розыгрыше РПЛ сыграл в 14 матчах и забил один мяч. С октября вызывается Валерием Карпиным в сборную России.
После 15 туров «Балтика» набрала больше очков (28), чем за весь сезон-2023/24, когда вернулась в РПЛ впервые за 25 лет (26).