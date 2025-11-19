Хомуха назвал фаворита дерби ЦСКА со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

© ФК "Спартак"

‎

‎Игра пройдет в Москве 22 ноября. После 15 туров ЦСКА занимает второе место с 33 очками, а «Спартак» — шестое (25).

‎

‎— ЦСКА опережает «Спартак» на 8 очков. Можно ли сказать, что армейский клуб — однозначный фаворит в этой встрече?

‎— Да, и текущее место, которое занимает ЦСКА, именно об этом и говорит.

‎

‎— 15 ноября за сборную России против Чили (0:2) сыграли сразу 5 игроков ЦСКА. Может ли это помешать армейцам?

‎— Несомненно. К концу игры, возможно, это может сказаться. Может быть, решающим фактором.

‎

‎— Как вы думаете, победа над ЦСКА повысит шансы Романова стать полноценным главным тренером «Спартака»?

— Если выиграет все оставшиеся матчи, то, возможно, в руководстве задумаются. А так, сейчас, я думаю, идет поиск кандидата за рубежом.

В первом круге РПЛ-2025/26 ЦСКА победил «Спартак» со счётом 3:2.