Баринова назвали важнейшим игроком «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил «Матч ТВ», что для московского «Локомотива» очень важно продлить контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Его контракт рассчитан до конца сезона‑2025/26. Ранее председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных рассказал «Матч ТВ», что «красно‑зеленые» ведут переговоры с 29‑летним хавбеком о продлении соглашения.

— Насколько «Локомотиву» важно удержать Баринова?

— Я думаю, что это просто важнейший игрок для железнодорожников. Например, Батраков — правильный и порядочный человек, где‑то скромный. Он должен чувствовать себя раскованно, возможно, даже за счет более старшего партнера. В «Локомотиве» Баринов является именно таким для Батракова. В сборной, например, Леша не то что стушевался на фоне Головина, Миранчука и других, а был немножко не в своей тарелке. Баринов для «Локомотива» человек, олицетворяющий этот клуб, человек, выигрывавший чемпионат. Это основной игрок команды, и если договариваться, то точно с Бариновым. Причем этот сезон — он еще круче стал играть. Баринов — важнейший актив «Локомотива», его точно нельзя терять, — сказал Гасилин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Баринов провел 21 матч за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

