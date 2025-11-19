Экс-игрок ЦСКА в четвертый раз арестован в Бразилии

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо был арестован в Бразилии за неуплату алиментов своей бывшей жене, сообщает «Mash на спорте».

© Газета.Ru

38-летний футболист был задержан на пляже Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро.

Это четвертый арест спортсмена — предыдущие задержания происходили в мае и декабре 2024 года, а также в июне 2025 года. В ходе декабрьского ареста футболиста доставляли в Центр перераспределения заключенных, но вскоре освободили после погашения задолженности его представителями.

7 ноября 2025 года ЦСКА анонсировал визит Жо в Москву для посещения матчей команды в конце ноября.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год, а затем перебрался в «Манчестер Сити». В Англии нападающий с клубом выиграл Кубок страны. Также Жо поиграл за «Эвертон», «Галатасарай», ряд клубов из Бразилии, «Аль-Шабаб» (Дубай), китайский «Цзянсу Сунин» и японский «Нагоя Грампус». С 2004 года нападающий выступает за «Амазонас».

Жо был лучшим нападающим ЦСКА в 2006 и 2007 годах. Он стал чемпионом России в 2006 году, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

На счету футболиста 13 матчей в составе сборной Бразилии и бронза Олимпийских игр в Пекине. В 2013 году он с командой завоевал золото Кубка конфедераций.