Семь игроков решили покинуть «Спартак»

Сразу семь футболистов могут покинуть московский «Спартак» предстоящей зимой. Большая группа иностранных игроков «красно-белых» приняла окончательное решение сменить клуб после ухода главного тренера Деяна Станковича, а часть футболистов намеревалась уйти и до увольнения наставника, сообщает телеграм-канал Inside RPL.

По информации источника, зимой из «Спартака» хотят уйти защитники Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Срджан Бабич, полузащитники Эсекьель Барко, Тео Бонгонда и Кристофер Мартинс, а также форвард Манфред Угальде.

Отмечается, что Барко намерен вернуться в Южную Америку, Рябчук, Бонгонда, Мартинс и Угальде имеют предложения от клубов из Европе, у Бабича есть предварительная договоренность с командой из Саудовской Аравии, а Хлусевич перейдет в другой клуб РПЛ.

Напомним, бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович был уволен из «Спартака» в середине ноября.