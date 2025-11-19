В "Акроне" рассказали о восстановлении Дзюбы

В пресс-службе тольяттинского "Акрона" рассказали о восстановлении Артема Дзюбы после травмы.

© ФК "Акрон"

"Артём Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из-за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой. Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды", - приводит слова пресс-службы "Акрона" "Чемпионат".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, летом текущего года форвард продлил контракт с клубом до июня 2026 года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России. После 15 сыгранных туров тольяттинцы занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками.