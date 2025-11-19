Аршавин отреагировал на выход Адвоката с Кюрасао на ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин отреагировал на выход сборной Кюрасао под руководством Дика Адвоката на ЧМ-2026.

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой малочисленной страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путёвку на главный футбольный турнир планеты.