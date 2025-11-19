Дом нападающей «Комо» ограбили во второй раз за год

Футболистка Леманн заявила, что ее дом в Италии ограбили второй раз за 13 месяцев: «В следующий раз уберите за собой, а то у меня обсессивно-компульсивное расстройство»
Нападающая «Комо» Алиша Леманн сообщила в соцсетях, что ее дом подвергся ограблению. Футболистка живет неподалеку от озера Комо.
Леманн опубликовала фото из дома с разбросанными вещами и заявила, что ее ограбили.
«На следующий раз, когда кто-то ограбит мой дом – пожалуйста, уберите за собой, а то у меня обсессивно-компульсивное расстройство», – написала швейцарская футболистка.
Дом Леманн в Италии грабили 13 месяцев назад: тогда Алиша встречалась с Дугласом Луисом, оба на тот момент выступали за «Ювентус».
