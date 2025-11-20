Защитник ЦСКА объяснил, почему клуб теряет очки после паузы на матчи сборных

Защитник ЦСКА Данил Круговой объяснил, почему "армейцы" плохо играют после паузы на матчи сборных.

"Есть, конечно, какая-то потеря концентрации. Не могу сказать, что это прямо у нас происходит, мы находимся в игровом тонусе. Может быть, это происходит из-за того, что мы долгое время не находимся в команде. У нас многие игроки уезжали в расположение сборных, и мало кто тренируется с теми, кто остался, и нет конкуренции, поэтому небольшая потеря концентрации есть", - цитирует Кругового "Матч ТВ".

После сентябрьской паузы на матчи сборных ЦСКА уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:3, а в октябре проиграл "Ростову" (0:1).

После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками. "Краснодар", лидирующий в таблице, имеет в своем активе такое же количество баллов в своем активе.

В 16 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком". Встреча состоится в субботу, 22 ноября, в 16:45 по столичному времени. На данный момент красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата страны с 25 баллами. Напомним, что временно исполняющим обязанности красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.