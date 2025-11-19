Нападающий "Локомотива" высказался о Ротенберге на посту гендиректора клуба

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко поделился мнением о назначении Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора "железнодорожников".

"Радует, что футбольный человек занимает такую должность, он знает футбол изнутри, знает, как общаться с командой, с футболистами", - сказал Комличенко в интервью "РИА Новости Спорт".

12 ноября "Локомотив" объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность генерального директора клуба. Ранее он занимал пост руководителя департамента развития молодёжного футбола "железнодорожников".

После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвёртую строчку с 30 набранными очками. Красно-зелёные отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 16-м туре РПЛ команды встретятся между собой на стадионе "РЖД Арена". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.