Журова отметила посещаемость в РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Fan ID не вредит посещаемости в Мир РПЛ.

«Вчера была потрясена тем, что меня люди буквально умоляли найти билеты на матч «Спартака» и ЦСКА. То есть трибуны переполнены, мест нет. А нам в свое время говорили, что Fan ID уберет болельщиков со стадионов. Причем звонили мне друзья высокопоставленные. Видимо, никак не могли купить билеты, пробовали различные варианты. Конечно, помочь не удалось – все распродано. Значит, не так страшен Fan ID, да и люди, в первую очередь, хотят видеть футбол», – сказала Журова.

Ранее «Спартак» объявил, что реализовал все билеты на дерби с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ 22 ноября. Вместимость «Лукойл Арены» составляет 45 360 зрителей.