РФС поддержал идею создания нового молодежного турнира

РФС поддержал инициативу по созданию нового молодежного турнира среди клубов РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что РФС поддерживает идею создания турнира среди футболистов до 21 года, не имеющих постоянной игровой практики в командах РПЛ.
Создание нового соревнования среди резервных команд клубов премьер‑лиги по аналогии с ранее существовавшим турниром дублирующих составов обсуждалось на встрече министра спорта России Михаила Дегтярева с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу.
— По инициативе главного тренера сборной России и главного тренера молодежной сборной рассматривается вопрос о возможном создании еще одного молодежного соревнования в возрасте до 21 года. Оно будет проводиться среди клубов РПЛ, чтобы молодые футболисты, которые не играют в матчах лиги, получили чуть больше игровой практики. То есть это будет турнир между профессиональной лигой и текущим молодежным первенством. Валерий Карпин и Иван Шабаров инициировали этот вопрос, мы их поддерживаем. Сейчас с клубами и лигой его обсуждаем, прорабатываем, насколько проект реален и эффективен. Там тоже есть подводные камни, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».
