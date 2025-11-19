Нападающий «Спартака» ответил на вопрос о главной мотивации

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о главной мотивации.

— Что или кто является вашей главной мотивацией?

— Отец.

— Стремитесь добиться таких же успехов в футболе?

— Да, конечно. Это основная цель — добиться как минимум тех же целей.

— Планируете ли так же поиграть в нескольких клубах?

— Про такое не думал, больше трофеи имел в виду, — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Сергей Дмитриев, отец Игоря, стал чемпионом СССР с санкт-петербургским «Зенитом» (1984) и московским ЦСКА (1991), а также чемпионом России со столичным «Спартаком» (1997).

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Игорь Дмитриев провёл 13 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи. Также на его счету шесть матчей, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.