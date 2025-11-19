Оглашены шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Букмекеры оценили шансы нападающего клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает Sports.

Эксперты высоко оценивают вероятность того, что Мбаппе сможет побить рекорд немецкого футболиста Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Поставить на это можно с коэффициентом 1.05. Сейчас в активе французского спортсмена 12 голов. Рекорд Клозе составляет 16 мячей.

Вторым в списке лучших бомбардиров футбольных турниров идет бразилец Криштиану Роналду (15 голов). Тройку лучших замыкает немец Герд Мюллер (14).

Следующий чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории с расширенным составом участников, где вместо 32 сборных сыграют 48.