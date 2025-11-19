Футболист сборной Норвегии получил условный срок

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Норвегии по футболу Андреас Шельдеруп приговорен к 14 дням тюремного заключения условно по делу о незаконном хранении или распространении материалов сексуального характера, сообщает VG.

Прокурор в суде Копенгагена запросил для 21‑летнего футболиста 20 дней тюрьмы, однако судья с таким требованием не согласился.

— Вы получили желтую карточку, — сказал судья в ходе заседания, уточнив, что наказание было бы более суровым, если Шельдеруп не признал бы вину.

Футболисту было предъявлено обвинение в нарушении статьи датского закона, касающейся хранения или распространения фотографий или видеозаписей, на которых запечатлены лица младше 18 лет. Нарушение произошло в 2024 году, когда он выступал за датский «Нордшелланн».

— Я получил это видео в соцсетях как неудачную шутку. Затем я переслал его группе из четырех друзей и продолжил эту неудачную шутку, — пояснил полузащитник в суде.

Шельдеруп в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. На его счету 8 матчей за сборную Норвегии.