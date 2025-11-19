«Мужской поступок». Булыкин — об отказе Карпина от неустойки после ухода из «Динамо»

Чемпионат.com

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поддержал отказ Валерия Карпина от неустойки после ухода из московского «Динамо». Ранее СМИ сообщали, что Карпин ушёл в отставку по собственному желанию.

Булыкин высказался об отказе Карпина от неустойки после ухода из «Динамо»
© Чемпионат.com

«Если Карпин ушёл без неустойки, это мужской поступок. Обычно в топ-клубах это прописывают в контрактах: если тренер идёт, условно, не в пятёрке лидеров чемпионата, можно уволить без неустойки. Для меня было удивлением, что вообще какая-то неустойка должна была быть. Я был всегда против совмещения — это не идёт на пользу. Тут это стало наглядно, и когда-то должно было закончиться. Не знаю, принял ли он решение сам или пообщался с руководством «Динамо». Но то, что он ушёл и решил сосредоточиться на сборной — это правильная мысль», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

1
Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости