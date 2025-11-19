Защитник "Балтики" ответил, не боится ли звездной болезни

Защитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал, не боится ли он звёздной болезни.

© Rusfootball

"Откуда у меня звёздной болезни появиться? Я только первый сезон в Премьер-Лиге. Фурора не произвёл. Как был, так и остался простым парнем из станицы. Пальцы веером никогда не гнул - спасибо родителям за правильное воспитание", - сказал Саусь в интервью "Чемпионату".

Владислав Саусь перешёл в "Балтику" в 2024 году. 22-летний футболист является воспитанником "Зенита" В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Владислава Сауся составляет 1,2 миллиона евро.

После 15 сыгранных туров "Балтика" находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 28 очков.