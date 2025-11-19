Экс-руководитель российских арбитров оценил уровень судейства в РПЛ

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров оценил уровень судейства в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Оцените по 5-бальной шкале судейство в первом круге РПЛ.

— Не школьный учитель, по 5-бальной системе сложно объяснить. Были и провальные матчи, удачные. Нужно смотреть на проблему шире: нет единых трактовок. Приводит к тому, что в одном туре, даже игре, получается ситуация, условно, сюда дают жёлтую карточку в плюс-минус похожем моменте, а сюда не дают.

Должна быть одна линия. Перед началом сезона руководитель арбитров должен выработать линию, объяснить всем, в первую очередь, арбитрам, что и как. Можно спорить сколько угодно, нужно всё объяснять. Раньше перед началом сезона главный тренер и капитан команды приезжали на судейский семинар, не знаю, как сейчас. Самый главный камень преткновения сейчас — то, что никто не может понять, принцип работы VAR.

По поводу оценки. Сказать, что всё провально, нельзя, но очень много ошибок. Думаю, три по 10-бальной, — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.