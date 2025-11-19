Уход Карпина сорвал трансферы «Динамо»

По информации автора телеграмм-канала «Убойная сила» отставка главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина привела к срыву перехода Ильи Вахании и Виктора Мелёхина в клуб.

«Ну и раз начали с «Динамо», то им и завершим. Уход Карпина сорвал процесс переговоров по переходу в московский клуб Вахании и Мелёхина, чьи трансферы уже лежали на согласовании совета директоров, но после ухода Карпина были заморожены. Хотя может уже новый тренер вновь их реанимирует» - рассказал автор тг-канала.

17 ноября 2025 года Валерий Карпина объявил о своём уходе из «Динамо» по собственной инициативе. Свою отставку он объяснил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера москвичей стал Ролан Гусев, который входит в тренерский штаб команды. В этом году он уже исполнял обязанности тренера после отставки Марцела Лички.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идёт на 10 месте после первого круга с 17 очками в активе. Последнюю перед паузой сборных игру, «Динамо» проиграло «Акрону» из Тольятти со счётом 1:2

23 ноября команда сыграет против махачкалинского «Динамо» дома.