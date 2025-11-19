Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА после матчей с Перу и Чили

Сборная России по футболу опустилась на 33-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.

В прошлом рейтинге россияне занимали 30-е место. В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча против сборных Перу и Чили.

В первой игре в Санкт-Петербурге против перуанцев была зафиксирована ничья 1:1, а во встрече с чилийцами в Сочи россияне потерпели первое поражение за долгое время - 0:2.

В новом рейтинге на счету России 1524,52 балла, и ее опередили сборные Панамы - 1540,43, Польши - 1532,04 и Уэльса - 1529,71.

Лидерство сохранила команда Испании - 1877,18 очка. Далее расположились Аргентина (1873,33), Франция - (1870). Англия (1834,12). На пятое место с седьмого поднялась Бразилия - 1760,46, по одной позиции потеряли португальцы (1760,38) и команда Нидерландов (1756,27. Замыкает топ-8 сборная Бельгии - 1730,71.