Игрок «Зенита» попал в сферу интересов ФК «Крузейро»

Бразильский нападающий "Зенита" Педро попал в сферу интересов "Крузейро".

Об этом сообщает журналист Экрем Конур. По информации источника, сине-бело-голубые рассмотрят возможность трансфера своего игрока за 30 миллионов евро.

Педро 19 лет. Он пополнил состав "Зенита" зимой 2025 года. Трансфер нападающего из бразильского "Коринтианса" обошелся санкт-петербургскому клубу в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро принял участие в 20 матчах за "Зенит", вкоторых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. За 15 туров РПЛ команда набрала 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.