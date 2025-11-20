Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

Указано, что форвард не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, дошли почти до середины полосы, однако затормозили, чтобы не попасть под колеса автомобиля Кокорина с номерами «ВОР». При этом футболист не остановился и проехал дальше. Его нарушение зафиксировала камера при помощи ИИ.

За подобное нарушение Кокорин получил штраф в размере 1500 рублей. Всего за последний месяц он получил 38 штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей. Одним из нарушений стало превышение скорости — футболист ехал 200 км/ч по трассе в Ростовской области.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.