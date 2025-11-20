Роналду сделал заявление после встречи с Трампом

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что сделает всё, чтобы вдохновить новые поколения на построение будущего, основанного на мужестве, ответственности и прочном мире.

Трамп принял Роналду в Белом доме во вторник.

— Благодарю вас, господин президент, за приглашение и за теплый прием, который вы и первая леди оказали мне и моей будущей супруге, Джорджине. Каждый из нас может внести свой вклад, и я готов сделать всё от меня зависящее, чтобы вдохновить новые поколения на построение будущего, основанного на мужестве, ответственности и прочном мире, — написал Роналду в социальных сетях.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных.