Неймар забил за «Сантос» впервые с августа. У него 4 гола в 17 матчах чемпионата Бразилии

Атакующий полузащитник «Сантоса» Неймар отметился забитым мячом в матче 34-го тура чемпионата Бразилии против «Мирассола» (1:1).

Неймар забил четвертый матч в сезоне чемпионата Бразилии
Этот гол стал четвертым в сезоне для 33-летнего футболиста.

Неймар отличился впервые с 5 августа и прервал безголевую серию из семи матчей. В этом сезоне он провел 17 игр в чемпионате Бразилии. Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке.

Sports.ru: главные новости
