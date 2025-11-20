Российский игрок греческого клуба рассказал о месячных тратах

Бывший футболист ряда российских клубов Игорь Калинин, который выступает за «Пансерраикос», ответил на вопрос о своих ежемесячных тратах.

© Чемпионат.com

— Если в Греции все настолько удобно, то и тратишь немного? Тысячи евро в месяц хватит?

— Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А еще содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят сто тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Еще платим за аренду машины.

— Одному бы хватило такой суммы?

— Вообще спокойно, даже не заморачиваясь. Если не брать обязательные расходы: аренда дома, машины. Чисто на еду. А так — нет, конечно. Даже не буду называть сумму, которую трачу, — приводит слова Калинина Sport24.