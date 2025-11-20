Канчельскис собирается на стажировку в Англию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис, который возглавляет брянское «Динамо», рассказал, что отправится на стажировку в Англию.

– Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион «Эвертона». Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Я много раз был на «Гудисон Парк» – там висела моя фотография, а на новом решили майку повесить. Не хочу оценивать свое время в «Эвертоне» – пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся.

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты. Второго декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед».

Возможно, даже на «Манчестер Сити» схожу. Очень хочу встретить сэра Алекса Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся.

Сейчас, правда, такая поездка стала очень дорогой: билеты, отели, еда. К тому же еще и лететь нужно с пересадкой в Турции. По времени тоже стало сильно дольше.

– Стажировка у Дэвида Мойеса?

– Можно сказать, для этого и еду. Мне очень нравится простота Дэвида в общении.

Очень хочу подсмотреть для себя, как он работает в «Эвертоне». Интересно оценить тренировочный процесс, увидеть, как английские команды работают в новых условиях.

Помню, как в наши дни на базе «Манчестер Юнайтед» было всего одно поле, а сейчас их больше десяти. Правда, к хорошим результатам это почему-то не приводит, – сказал Андрей Канчельскис.