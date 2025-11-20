Вратарь прокомментировал слухи о конфликте игроков «Реала» с тренером

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не подтвердил напряженность в отношениях между футболистами команды и главным тренером Хаби Алонсо.

– Появились сообщения о том, что Хаби Алонсо теряет контроль над раздевалкой и что между тренером и некоторыми игроками возникла напряженность.

– Не считаю, что у нас плохие отношения с главным тренером.

В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны тем, что играют меньше или играют по-другому. Мы всегда это обсуждаем лично на собраниях, проблем не возникает.

Мне 33 года, и я могу установить порядок в раздевалке, но это делать не нужно, потому что мы все движемся в одном направлении.

Могу сказать, что эти данные не соответствуют действительности. Это просто новости, которые создают много шума, – сказал Тибо Куртуа.