Мбаппе назвал экс-партнера по команде королем Африки

Мбаппе – Хакими, признанному футболистом года в Африке: «Король Африки. Более чем заслуженная награда. Люблю тебя, брат»

Sports.ru

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил экс-партнера по «ПСЖ» Ашрафа Хакими с получением приза от Конфедерации африканского футбола.

Защитник парижан и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке.

«Люблю тебя, брат ❤️. Король Африки. Браво, мой брат!!!!! Более чем заслуженная награда», – написал в инстаграме Мбаппе.
