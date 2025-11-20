Футболисты «Спартака» пропускают тренировку перед матчем с ЦСКА

Шесть футболистов "Спартака" пропускают тренировку перед матчем 16 тура РПЛ с ЦСКА.

© ФК "Спартак"

Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение "Спартака" из национальных команд, однако занимаются по индивидуальной программе, также отдельно от основной группы занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из расположения сборных позже, - сообщает корреспондент ТАСС.

В субботу, 22 ноября, московский "Спартак" на домашнем стадионе примет ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. После 15 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками, ЦСКА занимает 2 место с 33 баллами.

В первом круге чемпионата России текущего сезона ЦСКА на "ВЭБ Арене" одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:2. Забитыми мячами в той встрече отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков (пенальти) и Данил Круговой, в составе красно-белых - Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.