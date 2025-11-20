Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

21 ноября (пятница)

«Акрон» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак»ЦСКА: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.

