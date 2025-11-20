Почетный президент РФС высказался о рейтинге ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что положение в рейтинге ФИФА не отражает реальной силы национальных сборных.

© Матч ТВ

В обновленном рейтинге ФИФА борная России переместилась с 30‑го на 33‑е место.

— На рейтинг никто не обращает внимания. Это надуманная история. Да, конечно, рейтинг определяет возможный уровень сборных, но он меняется очень часто. Сыграл три товарищеских матча против Соломоновых островов, Бахрейна, выиграл их — поднялся в рейтинге. А кто‑то сыграл с Испанией, Францией и проиграл — рейтинг сразу понизился. Какой‑то объективности в этом списке я не вижу, — сказал Колосков «Матч ТВ».

В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеских матчах.