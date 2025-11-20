Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ.

"Мне хочется четверку назвать: "Зенит", "Краснодар", очевидно, и ЦСКА, "Локомотив". Если с первого по четвертое место, то все-таки я назову "Зенит" первым, "Краснодар" — вторым, потом ЦСКА и "Локо", - сказал Головин в интервью "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками, на второй строчке располагается ЦСКА с таким же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит", в активе которого 30 набранных очков.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, "армейцы" завоевали бронзовые медали.