Игрок «Динамо» рассказал, что ему дала работа с Карпиным

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о работе с тренером Валерием Карпиным. Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».

— Что лично вам дал Карпин?

— Многое дал. Дисциплину, работоспособность. Вне поля и на поле — 100 процентов.

И Личка дал мне многое, и Карпин. Надеюсь, что буду хорошо выступать и Карпин в сборную меня позовёт, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка.