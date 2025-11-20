«Акрон» запустил продажу нового талисмана для помощи детям

«Акрон» представил неофициальный талисман Акропик, созданный подопечным фонда «ЕВИТА». Средства от продажи игрушки направят на помощь детям
«Акрон» представил новый неофициальный талисман в виде игрушки в рамках благотворительной акции.
«Встречайте новый неофициальный талисман – Акропик 💜. Этот маленький, но невероятно сильный монстрик создан, чтобы приносить добро, удачу и тепло в каждую семью. Его создание приурочено к Всемирному дню ребенка 20 ноября, и это событие имеет особое значение. Персонаж был придуман и создан Юрой Кравченко, подопечным благотворительного фонда «ЕВИТА». Акропик – настоящий символ того, что даже крохотная капля доброты способна менять мир. Играйте с ним. Носите с собой как брелок или обвес на удачу. Дарите тем, кого любите и в кого верите. Каждый из вас может стать частью доброго дела. Все средства от продаж Акропика направляются в фонд «ЕВИТА» для помощи детям, нуждающимся в поддержке», – говорится в сообщении «Акрона».
