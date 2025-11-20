Французский теннисист извинился за выступление на Кубке Дэвиса

Корентен Муте извинился за инцидент в матче с Рафаэлем Коллиньоном в 1/4 финала Кубка Дэвиса, который закончился со счетом 6:2, 5:7, 5:7.

© Sports.ru

Во втором сете француз при счете 6:2, 5:6 (15-15) вместо того, чтобы забить легкий смэш, выполнил твинер и отправил мяч в сетку.