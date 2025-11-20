Адвокат Сильвестри: чуть не сбившему двух женщин Кокорину повезло избежать наказания

Экс-игрок сборной России Александр Кокорин может повторить судьбу актёра Михаила Ефремова, отсидевшего срок за смертельное ДТП. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов). Как пишет RT, недалеко от стадиона ЦСКА в Москве принадлежащая футболисту машина BMW едва не сбила двух женщин, переходивших дорогу. При этом иномарка не стала останавливаться. Отмечается, что в итоге был выписан штраф в размере 1 500 рублей. Комментируя данный инцидент, Сильвестри указал, что «безнаказанность порождает беззаконие». «Не исключаю, что Кокорин повторит судьбу Ефремова... если будет продолжать совершать правонарушения... убежден, что всё так и продолжится», — заключил юрист. Ранее футболист «Ливерпуля» Диогу Жота, а также его младший брат Андре, погибли в Испании в результате ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».